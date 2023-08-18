BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 3,24 Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,24 değer kaybederek günü 7.513,29 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 4,61 ve holding endeksi yüzde 2,90 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,21 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 5,20 ile ticaret oldu.