Üye Girişi
Haberler

BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,83 Değer Kaybederek Tamamladı

Güncelleme:
Abone Ol

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kaybederek 7.529,31 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kaybetti. Altın fiyatları düşüş gösterirken, petrol fiyatları ise artış gösterdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kaybederek 7.529,31 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 219,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82,1 milyar lira oldu.

Gün içinde en düşük 7.529,31, en yüksek 7.721,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 2,83 azalışla 7.529,31 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 1,88 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 215,6 puan ve yüzde 2,58 kayıpla 8.135,16 puandan kapandı.

Altının ons fiyatı 1980 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1980 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 4,4 azalışla 1 milyon 835 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,52'den, bileşik getirisi de yüzde 38,68'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,9853 lira, satışta 29,1015 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,9570 lira, satışta 29,0731 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2580, dolar/yen paritesi de 145,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 artışla 74 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Borsa İstanbul Haberler

Bakmadan Geçme

ZTK maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç tarihleri! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 13 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 13 Aralık MasterChef takım oyunu – dokunulmazlık oyunu kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 13 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak? Soner Kesgin kimdir? MasterChef Şef Soner Kesgin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 13-14 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Hükümet Kadın filmi konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimlerdir? Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman yayınlandı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Konya su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 140. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Bursa su kesintisi listesi! Dangal filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Dangal filmi ne anlatıyor? Dangal filmi oyuncuları kim? Dangal filmi konusu, oyuncuları ve Dangal özeti!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title