BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,83 Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kaybederek 7.529,31 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kaybetti. Altın fiyatları düşüş gösterirken, petrol fiyatları ise artış gösterdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kaybederek 7.529,31 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 219,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82,1 milyar lira oldu.

Gün içinde en düşük 7.529,31, en yüksek 7.721,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 2,83 azalışla 7.529,31 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 1,88 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 215,6 puan ve yüzde 2,58 kayıpla 8.135,16 puandan kapandı.

Altının ons fiyatı 1980 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1980 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 4,4 azalışla 1 milyon 835 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,52'den, bileşik getirisi de yüzde 38,68'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,9853 lira, satışta 29,1015 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,9570 lira, satışta 29,0731 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2580, dolar/yen paritesi de 145,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 artışla 74 dolardan işlem görüyor.