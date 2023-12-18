BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,54 Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,54 değer kaybederek 7.790,42 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 5,88 ile turizm oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,54 değer kaybederek 7.790,42 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 203,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 78,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,83 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 5,88 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken olduğunu vurgulamasının risk iştahını törpülediğini belirterek, yurt içinde gözlerin bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı, Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 puanın destek, 8.000 ve 8.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.