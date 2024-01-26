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BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,16 Değer Kazanarak Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,16 değer kazanarak 8.346,28 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,00, holding endeksi yüzde 2,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,89 ile iletişim, tek gerileyen ise 0,44 ile sigorta oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,16 değer kazanarak 8.346,28 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 176,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 110 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,00, holding endeksi yüzde 2,74 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,89 ile iletişim, tek gerileyen ise 0,44 ile sigorta oldu.

Küresel pay piyasaları, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçlarından alınan sinyallerin ardından karışık bir seyir izlerken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

Analistler, ABD'de enflasyonun hız kesmesine karşın ekonomik aktiviteden alınan olumlu sinyallerin ekonomide "yumuşak iniş" ihtimallerini artırdığını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının ( Fed ) martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminlerin yeniden güç kazandığını dile getirdi.

Bugün açıklanan verilere göre ABD'de kişisel tüketim harcamaları geçen yıl aralıkta yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artarken, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yıl aralıkta yıllık yüzde 2,9 ile Mart 2021'den bu yana en düşük artışını kaydetti.

Kişisel gelir ve harcamalar verilerinden gelen karışık sinyallere karşın çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın bankaya faiz indirimleri için olanak tanıyabileceğini belirten analistler ancak Fed'in enflasyonun gidişatına dair daha fazla kanıta ihtiyacı olabileceğini söyledi.

Haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise Fed'in ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı, ABD'de açıklanacak istihdam raporu, ADP özel sektör istihdamı, Avro Bölgesinde büyüme ve enflasyon ile Almanya'da enflasyonun piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.350 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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