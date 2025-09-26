Haberler

BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,99 Değer Kaybıyla Kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,99 değer kaybederek 11.151,20 puandan kapandı. Bankacılık ve holding endekslerinde de düşüşler gözlemlenirken, finansal kiralama faktoring sektörü en çok kazandıran sektör oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,99 değer kaybederek 11.151,20 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 226,36 puan düşerken, toplam işlem hacmi 143,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,99, holding endeksi yüzde 2,47 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,26 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 4,60 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına olası etkileri yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü satıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Tüketici Fİyat Endeksi (TÜFE) verilerinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.300 ve 11.400 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
