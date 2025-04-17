BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,40 Artışla Kapadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 129,93 puan artarak 9.396,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,12 puan ve yüzde 0,11 artışla 9.276,21 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.256,93 puanı, en yüksek 9.438,32 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,40 değer kazancıyla 9.396,02 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 122,39 puan ve yüzde 1,21 kazançla 10.198,01 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,20, sanayi endeksi yüzde 1,10, hizmetler endeksi yüzde 1,66 ve teknoloji endeksi yüzde 4,53 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71'i prim yaptı, 24'ü geriledi, 5'i yatay seyretti. ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları, Koç Holding ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 297 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 297 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 4 milyon 120 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 43,88, bileşik getirisi de yüzde 48,66 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,0345, satışta 38,1869 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,0206, satışta 38,1729 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1370, sterlin/dolar paritesi 1,3250 ve dolar/yen paritesi 142,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,2 artışla 66,8 dolardan işlem görüyor.