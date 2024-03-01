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BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,05 Değer Kaybederek Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybederek 9.097,15 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,68, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybederek 9.097,15 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,64 puan azalırken, işlem hacmi 108,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,68, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,23 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman gideceğine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Haftaya yurt içinde enflasyon, reel efektif döviz kuru, hazine nakit dengesi ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini dile getiren analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, ABD'de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Fed Bej Kitap raporu, Avro Bölgesinde büyüme, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.060 seviyesinin destek, 9.300 ve 9.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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