BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 0,31 Değer Kazanarak Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 değer kazanarak 11.366,93 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 167,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 7,77 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 1,57 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerin ardından karışık bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi, eylülde geçen aya göre 0,4 puan azalarak 100,2'ye gerilerken, imalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı eylülde geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74'e yükseldi.

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya'da Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarının, ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.