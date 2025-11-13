Haberler

BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 0,11 Değer Kaybıyla Tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 10.628,63 puandan kapattı. Bankacılık endeksi küçük bir artış gösterirken, holding endeksi değer kaybetti. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurtiçindeki konut satış verileri dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 10.628,63 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,23 puan azalırken, toplam işlem hacmi 116,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,48 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,52 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD hükümetinin yeniden açılması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine dair haber akışı fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, BIST 100 endeksi günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalışla 164 bin 306 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 7 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 449 milyon dolar artarak 185 milyar 47 milyon dolara yükseldi. KKM bakiyesi ise aynı dönemde 93,8 milyar liraya gerileyerek 100 milyar liranın altına düştü.

Analistler yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise Çin'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve işsizlik oranının, Avro Bölgesinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 seviyeleri destek, 10.700 ve 10.800 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı

Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı
İsmi bahis soruşturmasında geçen iki futbolcu, TFF'ye tazminat davası açıyor

İsmi bahisle anılan iki yıldız futbolcudan TFF'ye tazminat davası
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.