BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 0,06 Değer Kaybıyla Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kaybederek 10.720,36 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 105,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,62 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,98 ile madencilik oldu.

ABD'de federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indirimlerinin süreceğine yönelik beklentiler fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürürken, BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü satıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde bütçe dengesi, konut fiyat endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasa katılımcıları anketi verilerinin yurt dışında ise Almanya'da ve Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE), Çin'de yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile TÜFE'nin ABD'de ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de haftaya kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapanması sebebiyle ertelenmesinin beklendiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.