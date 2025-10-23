Haberler

BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 artışla 10.608,26 puandan kapattı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazandı. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve TCMB'nin faiz indirim kararı yatırımcıların odağında yer aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kazanarak 10.608,26 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 152,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 3,67 ile madencilik, en çok değer kaybeden yüzde 1,99 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticari gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı sonrası en yüksek 10.678,40 seviyesini gördükten sonra gelen kar satışlarıyla yükselişini törpülese de günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e çekti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesinin beklendiğini belirtmişti.

Bununla birlikte TCMB'nin faiz kararının yanı sıra yurt içinde açıklanan verilere göre, TCMB toplam rezervleri, 17 Ekim haftasında 198 milyar 442 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, KKM bakiyesi aynı dönemde 34 milyar 232 milyon lira azalarak 205 milyar 311 milyon liraya geriledi.

Analistler yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise İngiltere'de GfK tüketici güven endeksinin, Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve öncü endeksin, İngiltere'de perakende satışların, ABD'de TÜFE ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin, dünya genelinde ise imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle yarın enflasyon verisi dışında resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyeleri direnç, 10.500 ve 10.400 puan ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı

Evladına hiç unutamayacağı bu anları bıraktı
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.