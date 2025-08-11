BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 11.038,32 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 65,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 100,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,67 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,66 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 0,90 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağına yerleşirken, BIST 100 endeksi, genele yayılan alımların etkisiyle günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde cari işlemler dengesi ve perakende satış hacmini, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.900 ve 10.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.