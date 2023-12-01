BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kazanarak 8.026,27 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 81,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,20, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,26 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,91 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalara odaklandığını ifade ederek uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P)'un Türkiye'nin not görünümünü "pozitif"e çevirmesiyle yurt içi piyasaların bugün pozitif seyrettiğini söyledi.

S&P, dün Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek ülkenin kredi görünümünü revize etti. S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemini, Türk lirasını (TL) cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına kararlılıkla devam ederken, TCMB'nin konuya ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haftaya yurt içinde enflasyon, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde büyüme, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Japonya'da büyüme, Almanya'da enflasyon, Çin'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağı tahmininde bulundu. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.