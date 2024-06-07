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BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 140,71 puan azalarak 10.138,97 puandan kapandı. Endeks gün içinde en düşük 10.112,40 ve en yüksek 10.335,75 puanı gördü. Mali, sanayi, hizmetler ve teknoloji endeksleri de değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 140,71 puan azalarak 10.138,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 42,76 puan ve yüzde 0,42 artarak 10.322,45 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.112,40 ve en yüksek 10.335,75 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,37 düşüşle 10.138,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,93, sanayi endeksi yüzde 1,28, hizmetler endeksi yüzde 1,01, teknoloji endeksi yüzde 1,35 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 163,08 puan ve yüzde 1,46 kayıpla 11.033,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 83'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 309 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 309 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 azalışla 2 milyon 435 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,37'den, bileşik getirisi de yüzde 42,05'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1698 lira, satışta 32,2987 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1549 lira, satışta 32,2838 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 156,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 79,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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