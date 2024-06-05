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BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,61 puan azalarak 10.350,96 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 10.239,60 ve en yüksek 10.434,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,61 puan azalarak 10.350,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 38,67 puan ve yüzde 0,37 artarak 10.403,23 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.239,60 ve en yüksek 10.434,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 10.350,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,66, teknoloji endeksi yüzde 0,76 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,94, sanayi endeksi de yüzde 0,77 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,24 puan ve yüzde 0,17 kazançla 11.310,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 71'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 351 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 351 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,7 artışla 2 milyon 448 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,41'den, bileşik getirisi de yüzde 42,10'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,4319 lira, satışta 32,5619 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2462 lira, satışta 32,3754 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2770, dolar/yen paritesi de 156,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 77,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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