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BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 134,39 puan azalarak 9.679,80 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 54,90 puan ve yüzde 0,56 azalışla 9.759,28 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.679,80, en yüksek 9.823,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,37 azalışla 9.679,80 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,25, sanayi endeksi yüzde 1,30, hizmetler endeksi yüzde 1,39 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 148,93 puan ve yüzde 1,41 kayıpla 10.448,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 71'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 349 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 349 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,4 artışla 2 milyon 550 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,95'ten, bileşik getirisi de yüzde 43,94'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,3045 lira, satışta 32,4339 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,9836 lira, satışta 32,1117 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0630, sterlin/dolar paritesi 1,2460, dolar/yen paritesi de 154,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 azalışla 88,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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