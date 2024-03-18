BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 110,59 puan azalarak 8.718,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,80 puan ve yüzde 0,18 artışla 8.844,50 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.718,11, en yüksek 8.862,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 azalışla 8.718,11 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,38, hizmetler endeksi yüzde 1,38, sanayi endeksi yüzde 2,04 ve teknoloji endeksi yüzde 4,45 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 67,50 puan ve yüzde 0,72 kayıpla 9.295,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 15'i prim yaptı, 83'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Doğuş Otomotiv, Ereğli Demir Çelik ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 161 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 161 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,6 artışla 2 milyon 455 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2222 lira, satışta 32,3513 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,0990 lira, satışta 32,2276 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2730, dolar/yen paritesi de 149,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 artışla 85,8 dolardan işlem görüyor.