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BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 54,82 puan azalarak 8.828,70 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.795,90, en yüksek 8.908,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 8.828,70 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,94, sanayi endeksi yüzde 0,78, teknoloji endeksi yüzde 0,31 ve hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 70,86 puan ve yüzde 0,75 kayıpla 9.363,39 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 54,82 puan azalarak 8.828,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 18,34 puan ve yüzde 0,21 artışla 8.901,86 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.795,90, en yüksek 8.908,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 8.828,70 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,94, sanayi endeksi yüzde 0,78, teknoloji endeksi yüzde 0,31 ve hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 70,86 puan ve yüzde 0,75 kayıpla 9.363,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Astor Enerji, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 161 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 161 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,4 artarak 2 milyon 417 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,0990 lira, satışta 32,2276 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,0405 lira, satışta 32,1689 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2740, dolar/yen paritesi de 149,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 84,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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