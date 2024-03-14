Üye Girişi
Haberler

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Güncelleme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 8.883,52 puandan tamamladı. Altın fiyatları ve döviz kurları da açıklandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,71 puan azalarak 8.883,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 31,23 puan ve yüzde 0,35 artışla 8.941,46 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.848,61, en yüksek 8.972,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 8.883,52 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,51, sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,79 puan ve yüzde 0,14 kayıpla 9.434,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 44'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Astor Enerji ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 158 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 158 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,1 azalarak 2 milyon 408 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,0405 lira, satışta 32,1689 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,0165 lira, satışta 32,1448 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2740, dolar/yen paritesi de 148,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 artışla 84,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Yomra adayı Ahmet Salih Kalaycı kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Yomra belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Şalpazarı adayı Ahmet Kıran kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Şalpazarı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sürmene adayı Recep Kalyoncu kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Sürmene belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ortahisar adayı Ümit Çebi kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Ortahisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Of adayı Mustafa Saral kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Of belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Maçka adayı Hikmet Aydın kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Maçka belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Köprübaşı adayı Selim Üçüncü kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Köprübaşı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Hayrat adayı Behram Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Hayrat belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Düzköy adayı Fevzi Serdar kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Düzköy belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Dernekpazarı adayı Zeki Avni Usta kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Dernekpazarı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çaykara adayı Mehmet Nuri Kadıoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Çaykara belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çarşıbaşı adayı Abdullah Kul kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Çarşıbaşı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beşikdüzü adayı Ahmet Aydın kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Beşikdüzü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Arsin adayı Ali Topal kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Arsin belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Araklı adayı Şakir Şahintaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Araklı belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title