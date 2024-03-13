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BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 158,80 puan azalarak 8.910,23 puandan kapandı. Endeks gün içinde en düşük 8.910,23, en yüksek 9.091,85 puanı gördü. BIST 30 endeksi ise 196,04 puan ve yüzde 2,03 kayıpla 9.447,04 puandan kapandı. Altının ons fiyatı 2.174 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 158,80 puan azalarak 8.910,23 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 22,82 puan ve yüzde 0,25 artışla 9.091,85 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.910,23, en yüksek 9.091,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 azalışla 8.910,23 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,09, hizmetler endeksi yüzde 1,06, sanayi endeksi yüzde 1,11 ve teknoloji endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 196,04 puan ve yüzde 2,03 kayıpla 9.447,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 87'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 174 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 174 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 410 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,0165 lira, satışta 32,1448 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,9632 lira, satışta 32,0913 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2800, dolar/yen paritesi de 147,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 artışla 83,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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