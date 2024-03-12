BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 62,79 puan azalarak 9.069,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,68 puan ve yüzde 0,17 artışla 9.147,51 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.986,11, en yüksek 9.192,68 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 9.069,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13, hizmetler endeksi yüzde 0,78, sanayi endeksi yüzde 1,32 ve teknoloji endeksi yüzde 2,25 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 53,86 puan ve yüzde 0,56 kayıpla 9.643,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 19'u prim yaptı, 81'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 160 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 160 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 410 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,84'ten, bileşik getirisi de yüzde 45,01'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,9632 lira, satışta 32,0913 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,9154 lira, satışta 32,0433 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2770, dolar/yen paritesi de 147,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 82,3 dolardan işlem görüyor.