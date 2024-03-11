BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23,50 puan azalarak 9.131,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 208,57 puan ve yüzde 2,28 artışla 9.363,89 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.131,82, en yüksek 9.368,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 9.131,82 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,46 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,70, sanayi endeksi yüzde 0,72 ve teknoloji endeksi yüzde 2,42 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,64 puan ve yüzde 0,16 kayıpla 9.696,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 71'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koç Holding, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 185 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 185 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,3 artışla 2 milyon 410 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,84'ten, bileşik getirisi de yüzde 45,01'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,9154 lira, satışta 32,0433 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,8395 lira, satışta 31,9671 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2800, dolar/yen paritesi de 146,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 81,7 dolardan işlem görüyor.