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BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 115,93 puan azalarak 8.744,58 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.736,45, en yüksek 8.908,59 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,31 azalışla 8.744,58 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2 bin 141 dolar olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 115,93 puan azalarak 8.744,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,22 puan ve yüzde 0,05 azalışla 8.856,29 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.736,45, en yüksek 8.908,59 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,31 azalışla 8.744,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,68, hizmetler endeksi yüzde 1,40, teknoloji endeksi yüzde 4,82 ve sanayi endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 79,41 puan ve yüzde 0,85 azalışla 9.247,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 13'ü prim yaptı, 85'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri ile Aselsan en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 141 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 141 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 2 milyon 283 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,6390 lira, satışta 31,7658 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,5236 lira, satışta 31,6499 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 149,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 primle 82,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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