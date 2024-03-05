BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 47,13 puan azalarak 8.860,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,76 puan ve yüzde 0,06 artışla 8.913,41 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.814,80, en yüksek 8.970,75 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 8.860,52 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,88, hizmetler endeksi yüzde 0,71 ve teknoloji endeksi yüzde 2,57 değer kaybederken, sınai endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 55,46 puan ve yüzde 0,59 azalışla 9.326,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 65'i geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ile Şişe ve Cam Fabrikaları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 131 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 131 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 6,5 artışla 2 milyon 290 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,5236 lira, satışta 31,6499 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,3849 lira, satışta 31,5107 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 149,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalışla 82,4 dolardan işlem görüyor.