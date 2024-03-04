BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 189,50 puan azalarak 8.907,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 41,96 puan ve yüzde 0,46 artışla 9.139,11 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.907,65, en yüksek 9.149,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,08 azalışla 8.907,65 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,59, hizmetler endeksi yüzde 1,98, sınai endeksi yüzde 1,47, teknoloji endeksi yüzde 2,29 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 198,23 puan ve yüzde 2,07 kayıpla 9.381,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 80'i geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Şişecam, Mia Teknoloji ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 100 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 100 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,3 artışla 2 milyon 150 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,3849 lira, satışta 31,5107 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,2173 lira, satışta 31,3424 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2670, dolar/yen paritesi de 150,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde yatay seyirle 83,2 dolardan işlem görüyor.