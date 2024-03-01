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BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 azalışla 9.097,15 puandan tamamladı. Altın fiyatları ise yükseliş gösterdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 96,54 puan azalarak 9.097,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 24,61 puan ve yüzde 0,27 artışla 9.218,30 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.090,79, en yüksek 9.226,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 azalışla 9.097,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,07, hizmetler endeksi yüzde 0,79, sanayi endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken teknoloji endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 121,13 puan ve yüzde 1,25 kayıpla 9.580,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 62'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Mia Teknoloji, Türk Hava Yolları, Kontrolmatik Teknoloji ile Gübre Fabrikaları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 60 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 60 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 artışla 2 milyon 122 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 42,67'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,2173 lira, satışta 31,3424 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,1379 lira, satışta 31,2627 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2640, dolar/yen paritesi de 150,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 artışla 83,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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