BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 32,86 puan azalarak 9.312,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 48,48 puan ve yüzde 0,52 artışla 9.393,46 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.246,13, en yüksek 9.396,78 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 9.312,12 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 1,11, mali endeks yüzde 0,08 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 3,24 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 42,11 puan ve yüzde 0,42 kayıpla 9.906,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 60'ı geriledi. Ereğli Demir Çelik, Mia Teknoloji, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Kontrolmatik Teknoloji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 30 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 30 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 artışla 2 milyon 101 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,45'ten, bileşik getirisi de yüzde 43,35'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,8879 lira, satışta 30,0117 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,8172 lira, satışta 30,9407 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2620, dolar/yen paritesi de 150,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yatay seyirle 81,8 dolardan işlem görüyor.