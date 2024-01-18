BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 8,28 puan azalarak 8.016,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 76,97 puan ve yüzde 0,99 artışla 8.104,04 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.016,09, en yüksek 8.116,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 8.016,09 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,08, teknoloji endeksi yüzde 1,00, sanayi endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 24,60 puan ve yüzde 0,28 kayıpla 8.649,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 47'si geriledi. Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Sasa Polyester ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2014 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 2014 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,4 artışla 2 milyon 47 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,31'den, bileşik getirisi de yüzde 41,98'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,0637 lira, satışta 30,1841 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,0510 lira, satışta 30,1715 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2690, dolar/yen paritesi de 146,06 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 78 dolardan işlem görüyor.