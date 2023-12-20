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BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 63,01 puan azalarak 7.662,85 puandan kapandı. Endeks gün içinde en düşük 7.614,72, en yüksek 7.764,16 puanı gördü. Mali, hizmetler, sanayi ve teknoloji endeksleri değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 63,01 puan azalarak 7.662,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,68 puan ve yüzde 0,11 değer kaybıyla 7.717,18 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.614,72, en yüksek 7.764,16 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 azalışla 7.662,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, hizmetler endeksi yüzde 1,34, sanayi endeksi yüzde 1,70, teknoloji endeksi yüzde 3,38 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 36,08 puan ve yüzde 0,43 kayıpla 8.354,07 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 75'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2033 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2033 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,6 artışla 1 milyon 970 bin 900 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,94'ten, bileşik getirisi de yüzde 36,82'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 29,0474 lira, satışta 29,1637 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,0096 lira, satışta 29,1258 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2660, dolar/yen paritesi de 143,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 80,0 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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