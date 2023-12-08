BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 65,06 puan azalarak 7.913,76 puandan kapandı. Endeks gün içinde en düşük 7.888,45, en yüksek 7.992,30 puanı gördü. Altın fiyatları da düşüş yaşadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 65,06 puan azalarak 7.913,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,81 puan ve yüzde 0,12 değer kazancıyla 7.988,63 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.888,45, en yüksek 7.992,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 azalışla 7.913,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, hizmetler endeksi yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 0,61, teknoloji endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 119,79 puan ve yüzde 1,39 kayıpla 8.495,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2013 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2013 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,4 azalışla 1 milyon 920 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,26'dan, bileşik getirisi de yüzde 38,38'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,8772 lira, satışta 28,9929 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,8538 lira, satışta 28,9694 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2550, dolar/yen paritesi de 144,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 artışla 76,1 dolardan işlem görüyor.