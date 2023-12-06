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BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 202,36 puan azalarak 7.855,06 puandan kapandı. Endeks gün içinde en düşük 7.855,06, en yüksek 8.112,39 puanı gördü. Mali, teknoloji, hizmetler ve sanayi endeksleri değer kaybetti. Altın ons fiyatı 2028 dolara geriledi. TCMB doların efektif kurunu açıkladı. Londra Brent petrolün varil fiyatı düşüş gösterdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 202,36 puan azalarak 7.855,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,10 puan ve yüzde 0,11 değer kazancıyla 8.066,52 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.855,06, en yüksek 8.112,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,51 azalışla 7.855,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,42, teknoloji endeksi yüzde 3,85, hizmetler endeksi yüzde 2,47, sanayi endeksi yüzde 3,57 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 201,99 puan ve yüzde 2,33 kayıpla 8.471,07 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10'u prim yaptı, 89'u geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Mia Teknoloji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2028 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2028 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,6 azalışla 1 milyon 866 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,24'ten, bileşik getirisi de yüzde 38,34'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,8590 lira, satışta 28,9747 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,8503 lira, satışta 28,9659 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2590, dolar/yen paritesi de 147,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,3 azalışla 75,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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