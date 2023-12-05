Üye Girişi
Haberler

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 8.057,42 puandan kapandı. Altın fiyatları da düşüş gösterdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 29,82 puan azalarak 8.057,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,49 puan ve yüzde 0,09 değer kazancıyla 8.094,73 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.023,41, en yüksek 8.120,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 8.057,42 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,16, teknoloji endeksi yüzde 0,99 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,19, sanayi endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 58,51 puan ve yüzde 0,67 kayıpla 8.673,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 61'i geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Mia Teknoloji, İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 21 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 21 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,4 azalışla 1 milyon 936 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,45'ten, bileşik getirisi de yüzde 38,59'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,8503 lira, satışta 28,9659 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,8313 lira, satışta 28,9469 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2630, dolar/yen paritesi de 146,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 artışla 78,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Borsa İstanbul Borsa Döviz Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İyi Parti-Zafer Partisi ittifak yapacak mı? 2024 yerel seçimlerde Zafer Partisi-İyi Parti ittifakı olacak mı? Devlet Bahçeli hasta mı, neden grup toplantısına katılmadı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5-6 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Antalya su kesintisi listesi! MasterChef 1. eleme adayları kim oldu? 5 Aralık eleme potasında kimler var? 5 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Konya su kesintisi listesi! MasterChef canlı izle! 5 Aralık Salı MasterChef 2023 170.yeni bölüm canlı izle! TV8 MasterChef canlı izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Aile canlı izle! Show TV Aile 23. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title