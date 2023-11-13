BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 203,03 puan azalarak 7.568,30'dan kapandı. Teknoloji, sanayi, hizmetler ve mali endeksler de değer kaybetti. Altın fiyatları ve döviz kurları da açıklandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 203,03 puan azalarak 7.568,30'dan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,99 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 7.784,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.568,30, en yüksek 7.785,62 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,61 azalışla 7.568,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,07, sanayi endeksi yüzde 2,75, hizmetler endeksi yüzde 2,02, mali endeks yüzde 2,74 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 190,43 puan ve yüzde 2,34 kayıpla 7.935,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10'u prim yaptı, 89'u geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Tüpraş, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.936 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.936 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,02 azalışla 1 milyon 835 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,08'den, bileşik getirisi de yüzde 41,71'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,5220 lira, satışta 28,6363 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,4657 lira, satışta 28,5798 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0690, sterlin/dolar paritesi 1,2250, dolar/yen paritesi de 151,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 artışla 82,0 dolardan işlem görüyor.