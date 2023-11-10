BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 70,13 puan azalarak 7.771,34'ten kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,13 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 7.838,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.765,38, en yüksek 7.855,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 7.771,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,50 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,36, hizmetler endeksi yüzde 1,19, mali endeks yüzde 0,75 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 83,15 puan ve yüzde 1,01 kayıpla 8.125,92 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 68'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.946 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.946 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,3 artışla 1 milyon 835 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,08'den, bileşik getirisi de yüzde 41,71'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,4657 lira, satışta 28,5798 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,4560 lira, satışta 28,5700 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0680, sterlin/dolar paritesi 1,2200, dolar/yen paritesi de 151,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 artışla 81,1 dolardan işlem görüyor.