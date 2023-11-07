BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23,22 puan azalarak 7.844,80'den kapandı. Teknoloji endeksi yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 0,33, mali endeks yüzde 0,42 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,66 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise 29,36 puan ve yüzde 0,36 düşüşle 8.211,65 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23,22 puan azalarak 7.844,80'den kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,16 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 7.874,18 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.818,63, en yüksek 7.919,25 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 7.844,80 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 0,33, mali endeks yüzde 0,42 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 29,36 puan ve yüzde 0,36 düşüşle 8.211,65 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 62'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, İş Bankası (C), Mia Teknoloji ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.963 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.963 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1 azalışla 1 milyon 782 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,4154 lira, satışta 28,5292 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,3685 lira, satışta 28,4822 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0680, sterlin/dolar paritesi 1,2300, dolar/yen paritesi de 150,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,7 azalışla artışla 82,8 dolardan işlem görüyor.