BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 258,36 puan azalarak 7.510,68'den kapandı. Endeks gün içinde en düşük 7.446,97, en yüksek 7.711,16 puanı gördü. Mali, teknoloji, hizmetler ve sanayi endeksleri de değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 258,36 puan azalarak 7.510,68'den kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 78,01 puan ve yüzde 1,00 değer kaybederek 7.691,02 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.446,97, en yüksek 7.711,16 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,33 azalışla 7.510,68 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,85, teknoloji endeksi yüzde 3,50, hizmetler endeksi yüzde 3,23, sanayi endeksi yüzde 3,42 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 254,86 puan ve yüzde 3,15 düşüşle 7.838,60 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 7'si prim yaptı, 92'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Petkim, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.994 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.994 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,2 artışla 1 milyon 854 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 28,26'dan, bileşik getirisi de yüzde 30,26'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,9518 lira, satışta 28,0639 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27,9453 lira, satışta 28,0573 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0590, sterlin/dolar paritesi 1,2160, dolar/yen paritesi de 149,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 artışla 92,3 dolardan işlem görüyor.