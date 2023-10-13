BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 145,97 puan azalarak 8.113,30 puandan kapandı. Endeks gün içinde en düşük 8.071,51 en yüksek 8.242,29 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 145,97 puan azalarak 8.113,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 16,98 puan ve yüzde 0,21 değer kaybederek 8.242,29 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.071,51 en yüksek 8.242,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,77 azalışla 8.113,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 1,41, sanayi endeksi yüzde 1,68, mali endeks yüzde 2,24 ve teknoloji endeksi yüzde 1,94 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 140,14 puan ve yüzde 1,62 düşüşle 8.497,01 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 13'ü prim yaptı, 85'i geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticatret, Tüpraş ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.920 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.920 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2,5 artışla 1 milyon 794 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 26,12'den, bileşik getirisi de yüzde 27,83'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,7245 lira, satışta 27,8356 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27,6883 lira, satışta 27,7992 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2140, dolar/yen paritesi de 149,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,4 artışla 88,6 dolardan işlem görüyor.