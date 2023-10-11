BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 112,15 puan azalarak 8.330,64 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.315,70, en yüksek 8.518,86 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,33 azalışla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 112,15 puan azalarak 8.330,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 39,58 puan ve yüzde 0,47 değer kazanarak 8.482,37 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.315,70, en yüksek 8.518,86 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,33 azalışla 8.330,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 1,54, sanayi endeksi yüzde 1,53, mali endeks yüzde 1,20 ve teknoloji endeksi yüzde 2,92 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 98,73 puan ve yüzde 1,12 düşüşle 8.724,46 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 74'ü geriledi. Petkim, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, İş Bankası (C) ve Yapı Kredi çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.871 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.871 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 1 milyon 750 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,12'den, bileşik getirisi de yüzde 26,69'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,6701 lira, satışta 27,7809 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 25,6597 lira, satışta 27,7706 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0610, sterlin/dolar paritesi 1,2300, dolar/yen paritesi de 149,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,7 azalışla 84,7 dolardan işlem görüyor.