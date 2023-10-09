BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 271,48 puan azalarak 8.193,44 puandan kapandı. Endeks gün içinde en düşük 8.193,44, en yüksek 8.383,53 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 271,48 puan azalarak 8.193,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 164,20 puan ve yüzde 1,94 değer kaybederek 8.300,69 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.193,44, en yüksek 8.383,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,21 azalışla 8.193,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 4,02, sanayi endeksi yüzde 3,22, mali endeks yüzde 3,65 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,70 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 273,76 puan ve yüzde 2,69 düşüşle 8.606,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 91'i geriledi. ASELSAN, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Petkim ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.853 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.853 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 5,1 artışla 1 milyon 703 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 27,53'ten, bileşik getirisi de yüzde 29,43'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,6366 lira, satışta 27,7473 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 25,5387 lira, satışta 27,6490 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0540, sterlin/dolar paritesi 1,2200, dolar/yen paritesi de 148,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4 artışla 87,3 dolardan işlem görüyor.