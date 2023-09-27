BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28,50 puan azalarak 8.213,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 32,88 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 8.275,14 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.170,89, en yüksek 8.298,65 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 8.213,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,72 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,03, sanayi endeksi yüzde 0,58 ve teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 36,91 puan ve yüzde 0,43 düşüşle 8.610,79 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 55'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, İş Bankası (C), Çimsa Çimento ve Sasa Polyester, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.880 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.880 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 3,5 azalışla 1 milyon 646 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 26,67'den, bileşik getirisi de yüzde 28,45'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,2449 lira, satışta 27,3541 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27,1918 lira, satışta 27,3007 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0520, sterlin/dolar paritesi 1,2140, dolar/yen paritesi de 149,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,1 artışla 94,4 dolardan işlem görüyor.