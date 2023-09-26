BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 62,58 puan azalarak 8.242,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 63,68 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 8.368,51 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.240,83, en yüksek 8.389,68 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 8.242,26 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 0,02, hizmetler endeksi yüzde 1,26 ve teknoloji endeksi yüzde 2,82 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 69,82 puan ve yüzde 0,80 düşüşle 8.647,70 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 69'u geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sasa Polyester, İş Bankası (C) ve Hektaş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.903 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.903 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2,2 artışla 1 milyon 704 bin 1 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,1918 lira, satışta 27,3007 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27,1560 lira, satışta 27,2649 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0580, sterlin/dolar paritesi 1,2160, dolar/yen paritesi de 148,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 artışla 92,3 dolardan işlem görüyor.