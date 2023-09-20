BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 64,18 puan azalarak 7.719,82 puandan kapandı. Endeks gün içinde en düşük 7.706,40, en yüksek 7.897,82 puanı gördü. Mali endeks değer kazanırken, hizmetler, sanayi ve teknoloji endeksleri değer kaybetti. BIST 30 endeksi de düşüşle kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 64,18 puan azalarak 7.719,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 50,90 puan ve yüzde 0,65 değer kaybederek 7.834,91 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.706,40, en yüksek 7.897,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 azalışla 7.719,82 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,57, sanayi endeksi yüzde 1,52, teknoloji endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 62,69 puan ve yüzde 0,76 düşüşle 8.153,25 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 73'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, İş Bankası (C), Tüpraş ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.945 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.945 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1 milyon 665 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,52'den, bileşik getirisi de yüzde 23,79'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,9720 lira, satışta 27,0802 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,9749 lira, satışta 27,0830 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2400, dolar/yen paritesi de 147,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1 azalışla 93,6 dolardan işlem görüyor.