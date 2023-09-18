BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 281,62 puan azalarak 7.680,36 puandan kapandı. Endeks gün içinde en düşük 7.678,83, en yüksek 7.952,42 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 281,62 puan azalarak 7.680,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,56 puan ve yüzde 0,12 değer kaybederek 7.952,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.678,83, en yüksek 7.952,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,54 azalışla 7.680,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,84, sanayi endeksi yüzde 4,09, teknoloji endeksi yüzde 3,65 ve hizmetler endeksi yüzde 3,87 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 267,63 puan ve yüzde 3,20 düşüşle 8.104,59 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 7'si prim yaptı, 92'si geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Şişecam, Tüpraş ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.927 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.927 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 1 milyon 707 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,97'den, bileşik getirisi de yüzde 22,07'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,9625 lira, satışta 27,0705 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,9111 lira, satışta 27,0190 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0680, sterlin/dolar paritesi 1,2390, dolar/yen paritesi de 147,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 artışla 94 dolardan işlem görüyor.