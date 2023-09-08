BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,37 puan azalarak 8.325,30 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.295,67, en yüksek 8.398,44 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,37 puan azalarak 8.325,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 33,66 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 8.371,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.295,67, en yüksek 8.398,44 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 8.325,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,30, teknoloji endeksi yüzde 1,45 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,10, sanayi endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,09 puan ve yüzde 0,08 düşüşle 8.828,50 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 62'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, ASELSAN, İş Bankası (C) ve Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.922 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.922 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 1 milyon 707 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,62'den, bileşik getirisi de yüzde 23,90'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,7899 lira, satışta 26,8973 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,7860 lira, satışta 26,8934 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0710, sterlin/dolar paritesi 1,2480, dolar/yen paritesi de 147,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 90,6 dolardan işlem görüyor.