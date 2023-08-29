BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 34,61 puan azalarak 7.907,13 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 21,70 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 7.963,44 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.865,58, en yüksek 8.013,52 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 7.907,13 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,30, hizmetler endeksi yüzde 0,79 ve teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 51,99 puan ve yüzde 0,61 düşüşle 8.484,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 63'ü geriledi. İş Bankası (C), Tüpraş, Türk Hava Yolları, Koç Holding ve Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.936 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.936 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 1 milyon 630 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,5577 lira, satışta 26,6641 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,5086 lira, satışta 26,6148 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2600, dolar/yen paritesi de 146 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 artışla 84,2 dolardan işlem görüyor.