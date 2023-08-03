BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 37,03 puan azalarak 7.221,5 puandan kapandı. Endeks gün içinde rekor seviyeye çıksa da günü düşüşle tamamladı. Altın fiyatları da düşüş gösterdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 37,03 puan azalarak 7.221,5 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 37,46 puan artışla ve yüzde 0,52 değer kazanarak 7.296 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.200,8, en yüksek 7.365,8 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 7.221,5 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,94, sanayi endeksi yüzde 0,22, teknoloji endeksi yüzde 1,1 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 97,88 puan ve yüzde 1,24 düşüşle 7.808,6 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 57'si geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kontrolmatik Teknoloji ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.938 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.938 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 1 milyon 685 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26.9309 lira, satışta 27.0388 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26.9194 lira, satışta 27.0272 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 142,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,5 artışla 84,8 dolardan işlem görüyor.