BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 48,44 puan azalarak 7.168,51 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,15 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 7.207,81 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.113,31, en yüksek 7.296,57 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 azalışla 7.168,51 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,99, sanayi endeksi yüzde 0,08, hizmetler endeksi yüzde 0,74 ve teknoloji endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 63,55 puan ve yüzde 0,81 düşüşle 7.812,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 70'i geriledi. Sasa Polyester, Astor Enerji, Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.944 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.944 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,76 azalışla 1 milyon 688 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,9141 lira, satışta 27,0219 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,9134 lira, satışta 27,0213 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2740, dolar/yen paritesi de 143,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 azalışla 84,8 dolardan işlem görüyor.