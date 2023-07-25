BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 90,10 puan azalarak 6.605,04 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 6.538,29, en yüksek 6.724,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 90,10 puan azalarak 6.605,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 26,31 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 6.721,45 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.538,29, en yüksek 6.724,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 6.605,04 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 1,39 ve hizmetler endeksi yüzde 2,98 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 64,32 puan ve yüzde 0,89 düşüşle 7.172,43 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 75'i geriledi. Astor Enerji, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.963 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.963 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 706 bin 250 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,9075 lira, satışta 27,0153 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,9024 lira, satışta 27,0102 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,2850, dolar/yen paritesi de 141,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1 artışla 82,7 dolardan işlem görüyor.