BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 235,46 puan azalarak 6.365,00 puandan kapandı. Endeks gün içinde rekor seviyeye çıksa da gün sonunda düşüş yaşadı. Altın fiyatları ise yükselişini sürdürdü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 235,46 puan azalarak 6.365,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 36,24 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 6.636,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.362,68, en yüksek 6.662,17 puan ile rekor seviyeyi, gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,57 azalışla 6.365,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 1,56, mali endeks yüzde 4,23, teknoloji endeksi yüzde 3,73 ve sanayi endeksi yüzde 3,60 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 269,44 puan ve yüzde 3,71 düşüşle 6.986,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 84'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Turkcell, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Türk Telekom en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.983 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.983 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,7 artışla 1 milyon 692 bin 440 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,8045 lira, satışta 26,9119 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,2205 lira, satışta 26,3255 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1230, sterlin/dolar paritesi 1,3070, dolar/yen paritesi de 138,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,3 artışla 79,4 dolardan işlem görüyor.