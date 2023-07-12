BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,88 puan azalarak 6.342,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,23 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 6.360,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.287,37, en yüksek 6.410,61 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 6.342,05 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,79 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 0,48, ve hizmetler endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 22,15 puan ve yüzde 0,32 düşüşle 6.994,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaptı, 68'i geriledi. Yapı Kredi, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Akbank ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.955 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.955 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,4 artışla 1 milyon 627 bin 990 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,0916 lira, satışta 26,1961 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,0539 lira, satışta 26,1583 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,91'den, bileşik getirisi de yüzde 14,39'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1120, sterlin/dolar paritesi 1,2990, dolar/yen paritesi de 138,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,9 artışla 79,9 dolardan işlem görüyor.